Beytüşşebap’ta 20 yıllık hasret sona erdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde geçen 20 yılın ardından tekrar spor kulübü kuruldu. Beytüşşebap Spor Kulübü’nün kurulması vatandaşları sevindirdi.

Beytüşşebap ilçesindeki spor kulübü 20 yıl önce faaliyetini sonlandırmıştı. Geçen 20 yılın ardından ilçede spor kulübünün bulunmaması üzerine harekete geçen Tacdin Adıyaman, yaptığı çalışmalar sonucunda yeni bir spor kulübünü ilçeye kazandırdı. Kulüp, Hakkari’den getirdiği antrenör Tahir Temel ile sporcu yetiştiriyor.

Gençlerin spor altyapısında yetişmelerini ve ilçede kendi takımlarını oluşturmaları adına güzel bir adım olduğunu dile getiren kulübün başkanı Tacdin Adıyaman, "Beytüşşebaplı gençlerin sportif faaliyetlerde yer almasını sağlıyoruz. Böylelikle gençler için ciddi oranda sosyalleşme durumu ortaya çıkıyor. Kulüpteki bütün oyuncular bu yıl kendilerine oluşturulan bu imkandan dolayı çok mutlu ve memnun. İlçenin yakın geçmişinde bu ölçekte bir spor faaliyeti olmamıştı. Beytüşşebap Spor Kulübümüz sayesinde gençler her hafta ilimizin başka bir ilçesinde farklı bir takımla maç yapmanın keyfini çıkarıyor. Oyuncular, rakip takımın teknik heyeti ve futbolcuları ile tanışma fırsatı buluyor. Bu da bir sinerji oluşturuyor" dedi.