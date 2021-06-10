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Belediye Başkanı keklik avını yasakladı her yer keklik yuvasıyla doldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kekliklerin avlamasını aylar önce yasaklamıştı. Bölgedeki avcılar yasağa uyunca her yerde keklik yuvaları oluştu.

ŞIRNAK 10.06.2021, 10:07
Belediye Başkanı keklik avını yasakladı her yer keklik yuvasıyla doldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kekliklerin avlamasını aylar önce yasaklamıştı. Bölgedeki avcılar yasağa uyunca her yerde keklik yuvaları oluştu.

Bölge halkı keklik avlanmasına gösterdiği hassasiyetin aynısını yuvalara da gösteriyor. yuvaların zarar görmemesi konusunda vatandaşlar birbirlerini uyarıyor. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, “Bölgemizde sadece keklikler için değil tüm yabani hayvanlar için avlanma yasağı getirdik. Özellikle üreme dönemlerinde çok üzerinde duruyoruz. Vatandaşlarımızın koyduğumuz yasağa uymalarıyla birlikte bölgemizdeki keklik yuvaları kat kat arttı. Bu yasaklar sürekli olarak devam edecektir. Bölgemizdeki yaban hayvanlarını koruyacağız” dedi.
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