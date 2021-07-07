Bedenlerinin 6-7 katı büyüklüğünde 70-80 kiloluk otları 200 metre sırtlarında taşıyorlar

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yaylalarında biçilen ve bölgede heliz olarak bilinen otların toplanması başladı. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşların yaylalarda her birine ait heliz biçilen bölgeler var, bahar başlarında heliz otları biçildikten sonra kurutularak daha sonra bir arada istiflenip traktörlerle saatlerce üzerinden geçilerek parçalanıp saman haline getiriliyor.

Helizler insan gücüyle toplanıyor, toplayan vatandaşlar cüsselerinin 6-7 katı büyüklüğünde 70-80 kilogram ağırlığında ot yığınlarını sırtlarında 200 metre taşıyarak istiflenen bölgeye getiriyor. Hayvancılık ile uğraşan, Ramazan Babat, "Her bahar ve yaz heliz otlarını biçip topluyoruz, hayvanlarımız heliz bitkisini çok seviyor, yazın depolayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Biçtikten bir ay sonra toplamaya başlıyoruz cüsse olarak bedenimizin 6-7 katı büyüklükte helizleri 200 metre bazen 300 metre götürüyoruz. Sırtımıza aldığımızda ağırlıktan bacaklarımız titriyor helizlere bağladığımız ipler sırtımızı omzumuzda iz bırakıyor” dedi.