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Başkan Yarka’nın saha incelemesi devam ediyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent merkezinde yürütülen imalatlar ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

ŞIRNAK 10.06.2021, 12:06
Başkan Yarka’nın saha incelemesi devam ediyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent merkezinde yürütülen imalatlar ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, birim müdürleri ve teknik ekiplerle ile Kent Meydanında trafiğin rahatlatılması ve estetik görünüme kavuşturulması kapsamında yapılacak orta ada tasarımını yerinde inceledi. Başkan Yarka, Müşülede yapılacak olan taş duvar imalatını, Cumhuriyet Mahallesi-TOKİ bağlantı yolunda devam eden yol yapım ve genişletme çalışmalarını, Şehrinuh Otel-Yaşam Park arasında yeni açılacak imar yollarını, Maden Afet Konutlarında yapılacak parke yol çalışması, Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminalinde devam eden çalışmaları inceleyerek, gelinen son aşamaya ilişkin bilgi aldı.
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