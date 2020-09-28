Başkan Yarka Şırnak’ta devam eden çalışmaları inceledi
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, ŞEHİR MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, FAALİYETLERE İLİŞKİN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, şehir merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin yeniden imarı ve inşa için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, “Şırnak kent merkezinde ana caddelerde ve sokak aralarında devam eden asfalt çalışmalarının tamamlandığı noktalarda kaldırım ve refüj yapımına başladık. Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde yol yapım ve genişletme öncesi tehlike arz eden noktalarda fore kazık çalışmalarımız devam ediyor. Teras Park Projesinde sona yaklaşılırken, yeşillendirme ve peyzaj düzenlemelerine geçtik. Vakıfkent Mahallesinde yapılan semt pazarı bitme aşamasına geldi. Kentin muhtelif noktalarında ekiplerimizin imar yolu genişletme ve taş duvar çalışmaları devam ediyor" dedi.
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