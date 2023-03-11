Barzani Yardım Vakfından 10 bin aileye gıda yardımı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) faaliyet yürüten Barzani Yardım Vakfı, Şırnak bölgesi ve diğer illere yerleşen depremzedelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından daha önce iş makineleri yardımında bulunan IKBY Barzani Yardım Vakfı bu kez de gıda kolisi yardımında bulundu. Depremzedelerin yaralarını sarmak adına gönderilen yardım tırları, Silopi AFAD koordine merkezinde kayıt işlemlerinin ardından ihtiyaç bölgelerine gönderildi. Yardımların bir kısmının da Silopi, Cizre, Şırnak merkez ve diğer ilçelere dağıtılacağını belirten Barzani Yardım Vakfı Türkiye Koordinatörü Şahin Sulhan, yaklaşık 2 bin gıda kolisini Şırnak bölgesindeki depremzedelere, geri kalanını da deprem bölgelerine göndereceklerini söyledi.

Şu ana kadar 5 tır yardım kolisinin yurda giriş yaptığını belirten Sulhan; "Habur Sınır Kapısından araçları teslim aldık. İlçe Kaymakamımız Cihat Koç’u makamında ziyaret edip yardımların nasıl dağıtılacağı hususunda istişare yaptık. Yaklaşık 2 bin adet gıda kolisini il merkezimiz ve diğer ilçelerdeki depremzede vatandaşlarımıza dağıtacağız. Geri kalan 8 bin yardım kolisini de koordineli bir şekilde deprem alanına göndereceğiz. Yardımlarımızın devamı gelecek. Bu çerçevede bizlere destek sunan gerek devlet yetkililerimiz gerekse Barzani Yardım Vakfı’na şükranlarımı sunuyorum" dedi.