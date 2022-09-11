BAL takımı Serhat Spor maçlara çıkmama kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Cizre Serhat Spor müsabakalara çıkmama kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig takımı Cizre Serhat Spor, kulüp başkanı İzzet Acet’in istifa etmesinden sonra hiç kimsenin takıma sahip çıkmamasından dolayı mevcut yönetim tarafından müsabakalara çıkmama kararı alındı.

Cizre Serhat Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Temmuz tarihinde kulüp başkanımız İzzet Acet mevcut yönetim kurulu ile birlikte istifasını açıklamış ve ardından öncelik kulüp yönetiminden kulübün yönetilmesine talip olacaklara bayrağı devretme konusunda açıkça beyan etmiş olup ardından yönetimden talip çıkmaması durumunda kulübe talip olabilecek herhangi bir iş insanı veya kuruma devredileceği de beyan edilmişti. İstifa açıklamasının ardından ne kulüp yönetiminden nede herhangi bir yerden kulübün yönetimine talip olan çıkmamıştır. Mevcut ekonomik sıkıntılar, tesislerin olmaması, herhangi bir kurum veya kuruluştan da destek görülmemesi ayrıca bu kararın alınmasına büyük bir etki etmiştir" denildi.

Açıklamada, "Her platformda her durumda Cizre’mizin hedefi hep yüksek olmuştur. Ama maalesef beklentinin yüksek olduğu ilçemizde konu takıma sahip çıkılması olunca herkesin üç maymunu oynaması ve bütün yükün bir insanın omuzun da bırakılıp yalnız bırakılmasıdır. Değil Cizre Serhat Spor hangi takım kurulursa kurulsun bu şartlar bu durumda ve bu düzende kapanmaya mahkumdur. Birçok nedenlerden dolayı kulübümüzün lige katılmayacağını hiç bir maça çıkmayacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.