Son Dakika
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya’ya taşıdı
Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde 2’si asker 3 kişi ambulans uçakla Ankara ve Antalya’daki hastanelere kaldırıldı.
ŞIRNAK 03.09.2022, 22:56
Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde 2’si asker 3 kişi ambulans uçakla Ankara ve Antalya’daki hastanelere kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Cizre’de intihar girişiminde bulunan M.A isimli şahıs ile İdil’de silah temizleme esnasında yaşanan kaza sonucu yaralanan B.A (46) ve Ö.F.G. (27) adlı askerler için havalandı. Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans uçak, Şerafettin Elçi Havalimanı’na inerken, yaralı 2 asker Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.A’yı da Antalya’daki Akdeniz Üniversitesine nakletti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|4
|10
|2. Beşiktaş
|4
|10
|3. Gaziantep FK
|4
|10
|4. Trabzonspor
|5
|10
|5. Adana Demirspor
|4
|9
|6. Konyaspor
|4
|8
|7. Fenerbahçe
|4
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Tuzlaspor
|4
|4
|12. Adanaspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Erzurumspor
|4
|3
|15. Rizespor
|3
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|2
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. Tottenham
|6
|14
|3. M.City
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. West Ham United
|6
|4
|18. Nottingham Forest
|6
|4
|19. Aston Villa
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|4
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü