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2020 yılı KÖYDES çalışmaları devam ediyor
ŞIRNAK'IN ULUDERE KAYMAKAMI AHMET SOLMAZ, KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.
ŞIRNAK 03.09.2020, 12:05
Şırnak’ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyledi.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, KÖYDES projesi kapsamında Bağlı, Bağlıca, Ortabağ, İnceler ve İşıkveren ko¨ylerinde betonarme yol taş duvar çalışmalarının bitirildiğini dile getirdi. KÖYDES projelerinin köylere hayat verdiğini ve köylülerin yaşam standartlarını yükselttiğini ifade eden Kaymakam Solmaz, ’’KÖYDES projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde devam ediyoruz” dedi.
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