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Sinop’ta yoğun kar altında 18 Mart töreni

Güncel 18.03.2022, 12:24
Sinop’ta yoğun kar altında 18 Mart töreni
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Sinop’ta 18 Mart etkinlikleri kapsamında, yoğun kara rağmen Şehitleri Anma Töreni gerçekleşti. Protokolün tören boyunca şemsiye kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.