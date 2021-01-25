Zeytin ağacı budama eğitimi

Sinop Belediyesi’nde kurum içi eğitimler sürüyor.

Sinop Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdür Vekili Serdal Küçükdemir zeytin ağaçlarının budama zamanı, budama yöntemleri ve budama şekilleri hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim verdi. Ardından sahada yapılan pratikle mesai arkadaşlarımız, Zeytinlik Mahallesi’nde budama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ‘daha yeşil, daha yaşanabilir bir Sinop’ için çalışmalarını sürdürüyor.