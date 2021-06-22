Türkiye’de yılın en uzun gündüzü Sinop’ta yaşandı.

Kuzey Yarım Küre 2021’in en uzun gündüzünü yaşadı. Türkiye’de ise en uzun gündüzü yaşayan il ise Sinop oldu. TÜİK verilerine göre en mutlu il seçilen Sinop, 2021’in uzun gününü yaşadı.

21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre’de ise en kısa gündüz yaşandı. Türkiye’de ise gün ışığından en fazla faydalanan il 15 saat 28 dakika ile Sinop oldu.

Sinop´ta güneş 04.57’de doğdu, 20.25’te battı. Bu ayrıcalıklı günün güneyden gelip kuzeyde yaşayanlar da vardı. 21 Haziran’dan sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya başlayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Çor, “Evet, biz de çalışıyoruz. Bugün gün bitmek bilmedi. Turlara devam ediyoruz. Turistleri taşıyoruz, gezdiriyoruz, plajları koyları. Sinopumuzu tanıtıyoruz. Yani en uzun gün gün de bitmek bilmedi yani" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Tapsız, “Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden geliyoruz. 21 Haziran’ı Sinop’ta geçirmek bizim için de büyük bir değişiklik oldu. Kaldı ki yani güneyden kuzeye gelip böyle bir ortamda yaşamak mükemmeldi doğrusu" diye konuştu.