Yılda yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan “Erfelek Takım Şelaleleri” yolunu özel mülk gerekçesiyle kapattı

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı, yılda yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan “Erfelek Takım Şelaleleri"nin yolu, bir vatandaş tarafından ’özel mülk’ gerekçesiyle kapatıldı.

Sinop’un en önemli turistik yerlerinden biri olan Erfelek Takım Şelaleleri’nin yolu, Ferdi Poyraz Aslan tarafından ’özel mülk olduğu ve kamulaştırılmadığı’ gerekçesiyle toprak dökülerek kapatıldı. Kurban Bayramı öncesi yolun kapatılması vatandaşların tepkisini çekti.

"Devlet kamulaştırırsa yolu açarız, diğer türlü açmayız”

"Burası bizim arsamız" diyen Ferdi Poyraz Aslan, "Yaklaşık 15-20 yıldır Erfelek Tatlıca Şelalesi olarak biliniyor. Buralarda işletmeler var. Bizim yollarımız kamulaşmadı. Paralar ödenmedi. Biz de bunu vali beye bildirdik. Ama burası hakkında bir çözüm üretemedi. Geçen sene yine yolu kestik. Bu şekilde bir elektrik verildi. O yüzden şelalenin olduğu geçit te bize ait. Burası bizim yerimiz. Geçen sene de kestik biz bu yolu. Erfelek Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız geldi. Onların hatırları için biz burayı açmıştık. Ama bu sene çözüm bulamadık. Şelale bir şahsa kiraya verilmiş. Burası bizim yerimiz. Geçit yerimiz. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. Buralar kamulaşmıyor dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız” dedi.

Erfelek Takım Şelaleleri işletme sahibi Ömer Bozkurt, “Geçen sene ve bu sene gerçekleşen selden sonra şelale çok zarar gördü. 2 sene de pandemi vardı. Biz buranın tadilatı için çok para harcadık. 1 ayda yapılacak işi Sinop turizmi için 3 günde yaptık. Biz ve gelen ziyaretçiler şuan mağdur durumdayız. Devletin bir an önce bu yolu açmasını istiyoruz" diye konuştu.

Erfelek Takım Şelaleleri’ne gelen vatandaşlar ise “Biz arabamızı çektik yürüdük. Biz genciz. Yürürüz. Fakat yaşlı insanlar da görmek istiyor böyle doğal güzelliği. Ama imkanları yok, yürüyemiyorlar. Onlar için yolun açılması gerekiyor” ifadelerine yer verdiler.