Yıkılan ağaç telefon tellerine zarar verdi

Sinop’ta etkili olan yağış ve rüzgarın ardından devrilen ağaç telefon tellerine zarar verdi.

Sinop’un Akliman mevkisinde etkili olan yağış ve rüzgarın ardından devrilen ağaç, telefon tellerinde zarara yol açtı. Mahalle sakinlerinden Mahmut Aydın, “Evimize yakın olan bu ağacın dalları telefon tellerine değiyor. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Rüzgar falan olduğunda tellerden dolayı yangın çıkacak diye korkuyoruz. Bu bölgede şuan birçok ev telefonlarıyla iletişim kurulamıyor. Yetkililer tarafından bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.