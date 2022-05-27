Türkeli ilçesinde, başlatılan “Yeni Nesil Geleneksel Çocuk Oyunlarını Öğreniyor” isimli sosyal sorumluluk projesi tamamlandı.

Sinop Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen ve Öğretim Görevlisi Sevgi Çağaltay Kayaoğlu’nun yürütücülüğündeki “Yeni Nesil Geleneksel Çocuk Oyunlarını Öğreniyor” isimli sosyal sorumluluk projesi tamamlandı.

Bu proje ile, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda okuyan öğrencilerin teknoloji bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirmek ve geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmesini ve oynamasını sağlayarak teknolojik cihazlar ile geçirdikleri süreyi azaltma amaçlandı.

Türkeli Meslek Yüksekokulu, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkeli Gençlik Merkezi ve Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında yapılan etkinlikler, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Helaldı İlkokulu ve Akçabük İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından davranışsal bağımlılığın zararlarının anlatıldığı eğitimin verilmesiyle başlayan proje etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunlarının oynanması ile devam etti.

Proje kapsamında yapılan etkinliklerde Türkeli Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakım Programı öğrencilerinin rehberliğinde halat çekme, ip atlama, yağ satarım, ok atma, matrak, satranç, mendil kapmaca, köşe kapmaca, mangala, yakan top, dokuztaş, seksek, çuval yarışı vb. geleneksel oyunlar oynandı.