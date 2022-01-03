Yeni başhekim görevine başladı

Sinop’un Türkeli ilçesinde Uzm. Dr. Önder Bulut, Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi oldu.

Hastanede aile hekimi uzmanı olarak 2020 yılı Ekim ayından bu yana görev yapan Uzman Dr. Önder Bulut, başhekim olarak sözleşme imzaladı.

1991 Adana doğumlu olan Uzman Dr. Bulut, aslen Kayserili. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da, yüksek öğrenimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Bulut, İstanbul’da 2 yıl, Malatya’da da 1 yıllık uzmanlık eğitimi aldı. İlk görevine Adana Pozantı Toplum Sağlığı Merkezi’nde başlayan Bulut, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yaptıktan sonra 2020 yılı Ekim ayından bu yana Türkeli Devlet Hastanesinde görevine devam ediyor. Bulut, evli ve bir çocuk babası.