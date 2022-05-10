Son Dakika
Bakan Bozdağ: "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz"
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32’den 36’ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
“Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması
Sinop’un Türkeli ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenlik Trafik” uygulaması yapıldı.
SİNOP 10.05.2022, 15:58
Sinop’un Türkeli ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenlik Trafik” uygulaması yapıldı.
Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidinde ‘Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulaması yapıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.
Kaymakam Yılmaz, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında sürücü ve yayalara bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin geçidi kullandıkları sırada trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla uymaları gereken 5 kural ile ilgili bilgi verildi.