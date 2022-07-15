Yat rallisi Gerze’de mola verdi

Karadeniz Yat Rallisi kapsamında yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri Sinop Gerze’de mola verdi.

DADD üyeleri düzenlenen Karadeniz turu kapsamında Gerze limanında mola verdiler. DADD üyeleri, Karadeniz’i ülkemizin gündemine getirmek, yatçıların Karadeniz’e düzenlenen gezilere katılmalarını sağlamak ve özendirmek, turizme katkı katmak amacı ile düzenlenen gezi kapsamında 1 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’ dan başladıkları yolculuklarında 13 Temmuz 2022 tarihinde Gerze’ye demir attı.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği üyeleri, ilçe sakinlerinin kendilerini çok güzel ağırladıklarını, ilçeyi çok sevdiklerini belirtti. DADD Ralli Karadeniz 2022’nin planlayıcısı ve komodoru olan İsmail Tümer, Karadeniz’in en az Ege ve Akdeniz kadar nezih, gezmek ve yelken yapmak için rahat olduğunu, ilgililerin Karadeniz’ i de tercih edebileceğini belirtti. Tümer, "İnsanlar bilindiği üzere Marmaris, Bodrum, Göcek gibi koylarda yazı geçiriyorlar, tekneleri ile oralarda yazı geçirmeye çalışıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Halbuki bizim en az oralar kadar güzel başka bir denizimiz, Karadeniz’imiz var. Karadeniz Aralık ayının ortasından Nisan ayının ortasına kadar biraz hırçın oluyor fakat ondan sonra çok daha rahat, çok daha keyifli bir deniz oluyor. Karadeniz’e ilk kez çıkan arkadaşlarımızda şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Mavi ve yeşilin içinde, daha da önemlisi Karadeniz insanının sıcaklığı ve candanlığıyla çok daha büyük bir keyifle bu geziyorlar” diye konuştu.

2017 yılında kurulan derneğin içerisinde 1100’ün üzerinde tekne barındığını kaydeden Tümer, “Her sektörde olduğu amatör denizcilik sektöründe de çeşitli sorunlar var. Gelişmeler, yeni çıkan kanunlar, teknolojinin gelişmesi hepsi yeni düzenlemeler gerektiriyor. Bu sorunların çözülebilmesi için sivil toplum kuruluşları gerekiyor. Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri bu; derneğimiz aracılığıyla amatör denizcilik sektöründe meydana gelen sorunları çözebilmek. İkinci amacımız ise denize çıkan insanlara eğitimler vermek ve denizde başlarına gelebilecek hususlarda karşı kendilerini donanımlı hale getirmek. Bir diğer hususta vatandaşlarımızı denize çıkarmak. Birçok insan marinalarda, koylarda o koy senin bu koy benim geziyorlar, pek fazla bizim yaptığımız gibi dolaşmıyorlar. Ama biz biliyoruz ki bayrağımız bütün denizlerde dalgalanmalı. Karadeniz gibi bayrağımızı az dolaştırdığımız denizlerimizde bu alışkanlığı kazandırıp amatör balıkçılarımızı Karadeniz’ e çekmek istiyoruz, bu sebeple de rallilerimizi düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’i ‘pastanın üzerindeki çilek’ olarak değerlendiren Tümer, yat rallisi içerisinde yabancı yatçıların da olduğunu söyledi. Tümer, “Aramızda bulunan yabancılar bu Karadeniz gezisini Avrupa’nın büyük yat dergilerinde, gerekse dünya çapındaki büyük web sitelerinde paylaşacaklar. Bu da Karadeniz turizminin gelişmesine destek olacak” dedi.

Tümer, misafirperverlikleri için Gerzelilere teşekkür ederek, “Gerze halkının misafiri olduk, bizi çok çok güzel ağırladınız, ilçe içerisinde çok keyifli geziler düzenledik, büyük bir dostluk gördük, herkese çok teşekkür ediyoruz. Her yıl daha da artarak burayı ziyaret edeceğiz ve daha çok yabancı çekip ülkemizi tanıtacağız” ifadelerini kullandı.