Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirilecek projenin protokolü imzalandı

Sinop’un Türkeli ilçesi Yaşam Vadisi’nde sosyal donatı alanları oluşturulmak üzere hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Türkeli ilçesi Metin Bostancıoğlu Caddesi’ndeki Yaşam Vadisi’nin sosyal donatı alanlarında kullanılmak üzere Türkeli Belediyesi tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Sinop İl Özel İdaresi ile yapılacak ortak projenin protokolü, Sinop İl Özel İdaresi toplantı salonunda Belediye Başkanı Veysel Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından imzalandı.

En kısa sürede proje ihalesinin yapılması akabinde başlatılacak yapım çalışmalarının yaz sezonuna yetiştirilmesi öngörülüyor. Çalışmalar kapsamında, söz konusu alanda yeni sosyal donatı alanları (kamelyalar, oyun ve oturma alanları) oluşturulması planlanıyor.

Başkan Şahin, projeye destek veren herkese teşekkür etti.