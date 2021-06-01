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Yasak kalktı, Sinoplular çorbacılara koştu

Sinop’ta yeni normalleşmeyle lokanta, kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı. Normalleşmeyle birlikte bazı işletmelerde yoğunluk olduğu gözlendi. Sıcak çorba içmek isteyen vatandaşlar lokantalara koştu.

SİNOP 01.06.2021, 15:04
Yasak kalktı, Sinoplular çorbacılara koştu

Sinop’ta yeni normalleşmeyle lokanta, kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı. Normalleşmeyle birlikte bazı işletmelerde yoğunluk olduğu gözlendi. Sıcak çorba içmek isteyen vatandaşlar lokantalara koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yeni normalleşme kararlarını açıklamasıyla geceden hazırlıklara başlayan lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı. Restoran, kafe, pastane, lokanta işletmecileri sabah erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkânlarını temizledi. Daha sonra dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı. Sabah kahvaltısını çorba içerek yapmak isteyenler lokantacıların yolunu tuttu.

Müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen lokanta işletmecisi Turgay Uzunoğlu, "Mutluyuz, esnafız sıkıntıdaydık. Kısıtlama uzasaydı daha çok sıkıntı çekecektik. İnşallah hayırlı olur. Tabi saatlerin biraz daha uzamasını istiyoruz. Gündüz herkes işinde gücünde şehrin potansiyeli belli biz çorbacıların işi gece oluyor, buna da şükür. Çok şükür uzun süre sonunda dükkanımızda müşteri gördük" dedi.

Yasakların kalkmasına sevindiklerini belirten vatandaşlar ise, "Normalleşme kararına çok sevindik, esnaflar için de iyi oldu. Aylardır müşteri kabul edemiyorlar. Kelle paça çorbası içmeyi özlemiştik. Yasakların kalktığını duyunca hemen koştuk geldik. Yasak varken eve sipariş veriyorduk ama yerinde yediğin gibi olmuyor. Çok şükür sıcak sıcak çorbamızı içtik" diye konuştu.
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