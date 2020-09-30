Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak
YARIM KALAN CAMİ İNŞAATI TAMAMLANACAK SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, YILLAR ÖNCE İNŞAATINA BAŞLANAN ANCAK YARIM KALAN İLÇENİN GEMİYANI MAHALLESİNDEKİ CAMİİ İNŞAATININ TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.
Sinop’un Türkeli ilçesinde, yıllar önce inşaatına başlanan ancak yarım kalan ilçenin Gemiyanı Mahallesi’ndeki cami inşaatının tamamlanması için çalışmalara başlandı.
Yıllar önce inşaatına başlayıp bir türlü bitirilemeyen ilçenin Gemiyanı Mahallesi Camisi inşaatı, Avrupalı hayırsever Cavit Demirel ve ilçenin iş adamlarından Bayram Ali Özcan’ın destekleri ile Merkez Camisi imam hatibi Bekir Yılmaz koordinatörlüğünde geri kalan bölümün tamamlanması amacıyla start verildi.
Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, Avrupalı hayırsever Cavit Demirel, ilçenin iş adamlarından Bayram Ali Özcan, Veysi Cankor, Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz ile birlikte söz konusu cami inşaatında incelemelerde bulunuldu.
Belediye Başkanı Veysel Şahin, Gemiyanı Mahallesi Camisi inşaatı çalışmalarına verdikleri desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.
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