banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Yanan aracın sahibi olan kadının cesedi bulundu

Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi 52 yaşındaki Gülten İnan’ın cesedi sabah saatlerinde 500 metre ileride gölette bulundu.

SİNOP 18.08.2022, 11:34
Yanan aracın sahibi olan kadının cesedi bulundu

Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi 52 yaşındaki Gülten İnan’ın cesedi sabah saatlerinde 500 metre ileride gölette bulundu.

Olay, önceki gece Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökırmak üzerindeki Fevzi Çakmak Köprüsü mevkisinde yol kenarında köylüler tarafından yanmış halde bir otomobil bulunarak jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan’a (52) ait olduğunu tespit ederek ailesine ulaştı fakat kendisinin evde olmadığı öğrenildi. Çevrede ve ırmakta arama çalışmaları başlatıldı. Hassas burunlu köpek ve deniz polisinin katıldığı aramalarda çevrede ve ırmakta kadına ait bir ize rastlanılamadı.

500 metre uzakta bulundu

52 yaşındaki Gülten İnan’ın cesedine sabah saatlerinde Gökırmak çevresinde aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında ulaşıldı. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak incelemeye aldı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
28°
açık