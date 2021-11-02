Sinop’ta yaşayan Ahmet Ertuğrul yaklaşık 60 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Sinop Akliman mevkiinde yaşayan Ahmet Ertuğrul, evinin bahçesinde yaklaşık 60 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi. Emekliliğini buradaki evinde bağ bahçe işleriyle geçiren Ertuğrul’u, her sene ekimini yaptığı bal kabağı bu yıl şaşırttı. Bahçesinde otların arasında kalan bir bal kabağı devasa bir boyuta ulaştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ertuğrul, “Bu kabakların önce toprağını ırmak mili, hayvan gübresi ve toprak karışımından harman yaptım. 80 santim derinliğinde bir çukur açtım. O çukura bunları doldurdun. Nisan ayında yetiştirdiğim çekirdekten fideleri bu çukura ikişer tane diktim. Yani tamamen organik. Bunlara 15 günde bir su verdim. Hiçbir şekilde suni bir şey kullanmadım. 1 kökte 4 tane oldu. Gördüğünüz gibi 2 tanesi bunlar 2 tanesi de daha ufak. 1-2 numara bunlar. 3-4 numara daha bahçede. Sinop ilinde şuanda en büyük en ağır kabakları ben yetiştirmişimdir. Organik kabaklardır. Tırnak batmaz sert kabaklardır” dedi.