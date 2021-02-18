Yahya Çınkıl: "Tüm ekiplerimizle sahadayız"

SİNOP (İHA) – Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Gelen ihbarları öncelik sırasına göre en hızlı şekilde değerlendiriyoruz. Kapalı köy yolumuz var ama biz kar yağışının tamamen durmasını beklerken ihbarlar ve özel talepler olursa da oralara ivedilikle yetişiyoruz” dedi.

Sinop ilini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler; görev ve sorumluluk sahasındaki köylerde yol açma çalışmaları için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 42 iş makinesi ve 84 personel ile çalışmalar devam ederken, ihtiyaç halinde loder, ekskavatör ve dozerlerde görevlendiriliyor. Bu kapsamda ekipler önceliği ana yollar ve acil ihbarlar, 65 yaş üstü Kovid-19 aşısı randevusu olan vatandaşlar ve diyaliz hastası vatandaşların ulaşımını sağlamaya veriyor. Grup köy yollarından başlatılan yollarda kar temizleme çalışmaları Sinop İl Özel İdaresi ekiplerince aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Kar pazartesi ve salı günüde hız kesmeden yağmaya devam etti. Kar yağışı devam ederken yol açma çalışmalarımızda biz önceliğimizi acil ihbarlarla değerlendirdik. İlk etapta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimizin bizlerden açmasını istediği grup yollarımızı öncelikli olarak açma gayreti içerisinde yer aldık. Yine 65 yaş üstü Kovid-19 aşısı ile ilgili randevusu olan vatandaşlarımız var. Onların olduğu bölgelerde vatandaşlarımızın aşılarını olabilmesi için kapanan yolların istisnasız tamamını açtık. Sinop’umuzun tamamında tüm ilçelerimizde hususiyetle diyaliz hastalarımızın 112’den alınan bilgiler dahilinde o bölgelerdeki kapalı yolu bulunan hastalarımızın yollarını açmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden acil hasta vatandaşlarımızın ivedilikle merkeze ulaşımını sağlıyorlar. Merkez köyleri ve ilçelerdeki birçok acil hasta vakayı sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Tüm ekiplerimizle biz sahadayız. Gelen ihbarları öncelik sırasına göre en hızlı şekilde değerlendiriyoruz. Kapalı köy yolumuz var ama biz kar yağışının tamamen durmasını beklerken ihbarlar ve özel talepler olursa da oralara ivedilikle yetişiyoruz. Kar yağışı vesilesiyle elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) yetkilileriyle yapmış olduğumuz koordineli çalışmalar neticesiyle onların talep etmiş oldukları yerlerdeki yolları açıyoruz” dedi.