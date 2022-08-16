Vatandaş ’Meydan Projesi’nden umutlu ama işleyişinden memnun değil

Sinop’un kent merkezinde Meydan Projesi çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar projenin gelecek yıllara katkısından memnun olsa da yaz aylarına sarkan çalışmalardan hoşnut kalmıyor.

Yaz turizmi döneminde oldukça fazla yerli ve yabancıyı ağırlayan Sinop, kentin en önemli bölgelerinde turizm sezonunda devam eden çalışmalar nedeniyle ziyaretçilerini pek memnun bırakmıyor. Ekonomik sebeplerle tatilini kısmen de olsa yapmaya çalışan ve bu kısmi tatilinde Sinop’u tercih eden ziyaretçiler, kentin merkezinde toza maruz kalıyor.

Sinop’ta yaşayan Metin Özcan, projenin bu halinin dışarıdan gelenler için iyi bir izlenim olmadığını dile getirerek, “Daha bitmedi proje ama görünürde iyi bir şey yok. Ama yaz mevsimine geldik, görüntü hiç iyi değil. Bitince inşallah güzel olur. Dışarıdan gelenler için de pek iyi bir izlenim değil şu anda, inşaat halinde” diye konuştu.

Esnaf Sinan Ergen, kent merkezinin toz içerisinde olduğunu ve vatandaşların sahil çevresinde keyifle oturamadığını söyledi. Ergen, “Özellikle Atatürk Caddesi ve Aşıklar Caddesi’nde gerçekten tozdan geçilmiyor, görüldüğü üzere itfaiye her gün 2-3 kere suluyor. Bir itfaiye caddeleri bu kadar suluyorsa tozun bu caddede ne kadar olduğunu gösterir. Ben bir esnaf olarak her gün elimden bez düşmüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu Meydan Projesi olmadı, çok beton oldu"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise müteahhit firmanın çalışmaları tamamlayıp teslim ettiğinde kentin dokusuna yakışmayan bütün unsurların belediye tarafından yeniden yapılacağını söyledi. Ayhan, “Bu Meydan Projesi olmadı. Çok beton oldu, hiç yeşil olmadı. Bu proje içerisinde kentimizin dokusuna yakışmayan bütün unsurları, müteahhit bütün işleri bitirip burayı bize teslim ettikten sonra yeniden yapacağız” dedi.

"Son 50 yılda yapılmış en önemli çalışma"

Başkan Barış Ayhan eksiklerine rağmen projenin kent için bir milat olduğunu, son 50 yılda yapılmış en önemli çalışmalardan olduğunu ancak sonrasının iyi gitmediğini belirtti. Ayhan, “Yolu, yeşili olmadı ama onlar bizim tamir edebileceğimiz şeyler. Biz yaparız, yolu da düzeltiriz betonların arasına yeşilini de yaparız ama o binaların yıkımını yapamazdık” şeklinde konuştu.