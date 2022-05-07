Validen çocuğa gülümseten düdük uyarısı

Sinop’ta 07-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla yaya güvenliğine yönelik yaya bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Vali Erol Karaömeroğlu, arka koltukta oturan çocuğa düdük vererek "Anne ve babanız trafik kurallarına uymadı mı hemen düdükle uyarıyorsunuz" dedi.

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi’nde yapılan bilgilendirme etkinliğine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı. Uygulamada Vali Karaömeroğlu vatandaşlara bilgiler vererek broşür dağıtıldı, çocuklara ise hediyeler verdi. Aracın arka koltuğunda oturan çocuğun kemerinin takılması konusunda aileyi uyaran Karaömeroğlu, çocuğa düdük hediye ederek anne ve babasının trafik kurallarına uymadığını gördüğünde düdüğü üfleyerek uyarmasını söyledi.

Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, “Hem yaya şeritlerine dikkat çekmek istiyoruz hem de insanların güvenliğine. Yaya geçitlerine dikkat çekmek istedik. Farkındalık oluşturmak istedik. Bütün amacımız bu uygulamalarda insanlarımızın güvenliği için yayalarımızın, sürücülerimizin güvenliği için. Böyle bir farkındalık yaratıyoruz” diye konuştu.