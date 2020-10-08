"Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol Türkeli"

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" sloganlı yardım kampanyası tanıtım toplantısı yapıldı.

Yardım kampanyası tanıtım toplantısına, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, parti ve STK temsilcileri ve esnafların katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak yaptığı konuşmada, öğrencilerin EBA sistemine rahatça girebilmeleri için gereken özellikleri taşıyan tabletlerinin olması gerektiğini ifade ederek, ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için proje başlatıldığını, ilde vali beyin katılımıyla söz konusu projenin tanıtımının yapıldığını, burada da proje tanıtımını icra ettiklerini ifade etti.

Türkeli ve köylerinde internete erişimi olmayan veya internete bağlanabilecek cihazı bulunmayan özellikle EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sıkıntı çekebilecek öğrencilerin EBA Canlı Dersler ve EBA portalının uzaktan eğitime sağladığı avantajlardan yararlanmalarını temin etmek için düzenlenen toplantıda Kaymakam Konak, ilçe ve köylerde EBA sistemine giremeyen tablet ihtiyacı olan öğrenciler için Kaymakamlık olarak projeye 60 tablet temin edeceklerini söyledi ve toplantıya katılan iş adamlarından destek istedi.

Katılım sağlayan iş adamları tarafından 87 adet tablet temin edileceğinin sözü verildi.

Şimdi eğitim, şimdi destek zamanı

Kampanyaya destek olmak isteyen hayırsever eğitim gönüllülerinin hediye edecekleri tabletlerin EBA ders uygulamalarını çalıştırabilmesi için en az 7 inç, 32 GB dahili hafıza, ön kamera, Wi-Fi özelliği, micro USB destekleme özelliği, en az 1.3 GHz işlemci, 2 GB ram, Android 5 ve üzeri olması gerektiği belirtildi.