banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Sinop’un Durağan ilçesinde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan aranması olan şahıs, üzerinde 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivaclon ile yakalandı.

SİNOP 19.07.2022, 15:29
Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Sinop’un Durağan ilçesinde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan aranması olan şahıs, üzerinde 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivaclon ile yakalandı.

Sinop’a bağlı Durağan ilçe merkezinde şahıs üzerinde yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivoclon ele geçirildi. Şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda Türk Ceza Kanunu 191. Maddesi ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Ayrıca şahsın GBT’sinde yine aynı suçtan aranması olduğu tespit edilerek hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu