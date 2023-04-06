Üstü aranan şahıstan 382 gram metamfetamin çıktı

Sinop’un Gerze ilçesinde yapılan uygulama sırasında şüpheli bir şahsın üstünü arayan ekipler, 382 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze’de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şok uygulama düzenlendi. Denetimlerde, durumundan şüphelenilen bir şahsı durduran ekipler, yaptığı üst aramasında 382 gram metamfetamin bulunduğunu tespit etti. Şahsı gözaltına alan ekipler, hakkında yasal işlem başlatarak adli makamlara sevk etti.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ticareti, nakledilmesi, depolanması veya satın alınması ile bu suçlara iştirak eden şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.