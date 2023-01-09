Umumi tuvalette kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinop’ta emekli maaşını çekmek için yaşadığı köyünden kent merkezine gelen 73 yaşındaki yaşlı adam, girdiği umumi tuvalette kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kirençukuru köyünde ikamet eden Hilmi Şeker (73), emekli maaşını çekmek için kent merkezine geldi. İhtiyacını gidermek için umumi tuvalete giren yaşlı adamın uzun süre çıkmaması üzerine görevli, şüphelenerek durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaşlı adamı yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık görevlilerinin kapının ardından uzattığı nabız ölçüm cihazı ile şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemeleri ve savcının kontrolü sonrası şahsın cansız bedeni Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hilmi Şeker’in bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.