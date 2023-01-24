Uğur Mumcu, Sinop’ta isminin verildiği meydanda anıldı

Ankara’daki evinin önünde bombalı saldırıyla katledilen gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında Sinop’ta isminin verildiği meydanda anıldı.

Uğur Mumcu Meydanı’na yerleştirilen heykeli önünde toplanan yüzlerce vatandaş, gazeteci Uğur Mumcu için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Törende yapılan konuşmaların ardından Mumcu’nun anısına müzik ve şiir dinletisi yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Uğur Mumcu bundan 30 yıl önce evinin önünde hain bir saldırı sonucu katledildi. Mumcu, ‘Ben terörün karşısındayım, ben laikim, Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm’ demişti. Söylediği yaptığı sadece iyi araştırma ve gazetecilik yapmaktı. Saygıyla sevgiyle anıyoruz. Aynı zamanda burası eskiden Uğur Mumcu Meydanı’ydı, Kent Meydanı Projesi’nden sonra bazı kişilerde bir takım şüphe uyanmıştı burası değişecek mi diye. Belediye başkanımız böyle güzel bir heykel yaptı, burayı da tekrar Uğur Mumcu Meydanı olarak Sinoplulara armağan etti” diye konuştu.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, daha önce bulunan heykelin meydan tadilatı nedeniyle kaldırılmak zorunda kalındığını belirterek, “İki seneden beri süren Meydan Projesi çerçevesinde daha önce bulunan heykel kaldırıldığı için projenin bitmesi bekleniyordu. Proje bittikten sonra heykeli Uğur Mumcu’ya yakışır bir şekilde tekrar başkanlık makamı olarak karar verilerek İstanbul’da yaptırıldı. Bugün ise meydanımıza yakışır bir şekilde tekrar yerleştirilerek meydanımızla uyumlu bir hale getirdik” şeklinde konuştu.

Mumcu ile aynı dönemde aynı yayın organında çalışan Sinoplu gazeteci Cengiz Demirel ise “Kendisiyle direkt olarak bir tanışıklığım yok ancak ben 1985’te başladım il temsilciliğine Sinop’ta. O dönemde 12 Eylül sonrası hemen hemen Türkiye’deki tüm siyasi tutuklular Sinop Cezaevi’ne gönderilmişti. Hayatımın ve gazeteciliğimin en büyük desteğini ondan şu şekilde almıştım; ‘Hangi kurumda olursa olsun bu ülke için canını verebilecek bir vatansever mutlaka vardır. Onlar bir kenarda lanet okuyarak suskun durabilirler, o vatanseveri bulup çıkartmaktır’ demişti. Bu yolda yürüdüm ve o dönemin bütün işkencelerini ortaya çıkarttık” dedi.

Tören bitiminde vatandaşlar, Mumcu’nun heykeline karanfil bıraktı.