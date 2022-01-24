Uğur Mumcu, adının yaşatıldığı meydanda anıldı

24 Ocak 1993’te bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, Sinop’ta adının yaşatıldığı meydanda anıldı.

Törene Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez ve vatandaşların katıldı.

Programda konuşma yapan CHP Sinop İl Sekreteri Şaban Canik, "Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk ulusunun hasımlarınca katledildi. Bugün hala, bombayı koyan piyonların, ardındaki azmettiricilerin, suikasttaki konumları aydınlatılmış değil. Uğur Mumcu, Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren iradenin, birikiminin, özverinin ve heyecanının somutlaştığı bir kimlikti. Uğur Mumcu, ulusunun ve tüm mazlumların yanında, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı duruşuyla, sömürüye karşı emeği, gericiliğe karşı bilimi, bölücülüğe karşı ulusal bütünlüğü, faşizme karşı demokrasiyi savunan bir Türk aydınıydı. Ve bu yüzden de hedefti. Cumhuriyet’i yıkmanın yolunun, Mustafa Kemal’in tanımıyla ’Cumhuriyet’in soylu koruyucularını’ yok etmekten geçtiğini düşünenler, tarih boyunca Türk ulusunun seçkin evlatlarını hedef aldılar. Çeyrek yüzyıldır başta Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu olmak üzere, Cumhuriyet’in muhafızları olan, bilim insanları ve aydınlara yönelik suikastların ardındaki güçler, dikkatten kaçmamalıdır. Uğur Mumcu, Cumhuriyet’e yönelik komploların derin komuta merkezlerini, azmettiricilerini keşfedip, tetikçilerin ardındakilere dikkat çekmenin bedelini, hayatıyla ödedi. Biliyoruz. Türk ulusunun fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür seçkin evlatlarının katlinden birinci derecede sorumlu, kuşkusuz emperyalizmdir. Haince katledişinin 29.yılında da, onun uğruna yaşamını verdiği değerlerin savunucusu olmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

Düzenlenen tören, Uğur Mumcu Anıtı’na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.