Türkiye’nin en kuzeyinde yazdan kalma günler

’Kış mevsimi geliyor, soğuk havalar başladı’ derken güneş yeniden yüzünü gösterdi. Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını çıkardı.

Son zamanlarda etkisini artıran soğuk havalar yerini güneşli bir havaya bıraktı. Kuzeyin yıldızı Sinop’ta termometreler 18 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığının yükselmesiyle insanlar soluğu sahil ve yürüyüş yollarında aldı. Aşıklar Caddesi yürüyüş yapanlarla dolup taştı. Torunları ve çocuklarıyla dışarı çıkan aileler oyun parklarını doldurdu. Çimlerde oturup dinlenenler ve voleybol oynayarak vakit geçirenler objektiflere yansıdı. Sahil boyunca da denizin durgun güzelliği eşliğinde yürüyüş yapanlar eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhammet Özalp, “Hava güzel bugün. Boyabat’tan geliyoruz buraya. Bu aylarda havanın çok soğuk olması gerekirken gördüğünüz gibi her taraf yeşillik. Hava güzel. Güneşli. Biz de arkadaşımla gezmeye geldik buraya” dedi.

Nurettin Uçar, “Valla havanın kıymetini biliyoruz. Havalar çok güzel gidiyor. Ticaret yönünden de bize yansımasını görüyoruz. İnşallah böyle gider diyelim" diye konuştu.

İrfan Fındık ise “Hava güzel. Arkadaşımla dışarıya çıktık. Şu anda sahili izliyoruz güzel bir şekilde" ifadelerini kullandı.