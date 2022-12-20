Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık Çarşamba günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye’de ise en uzun gece ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop’ta yaşanacak.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak. Kuzey Yarımküre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran’da yaşanırken, Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak.