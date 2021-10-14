’Türkiye’de en çok görülen afetler yüzde 34 ile sel ve depremler’

Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Ömer Demirbilek, Türkiye’de afetlerin çok sık yaşandığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Ülke çapında bakıldığında en çok görülen afetler yüzde 34 ve yüzde 33 ile sel ve depremlerdir" dedi.

Sinop Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ‘afet farkındalık eğitimi’ düzenlendi. Türkeli Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda düzenlenen eğitimde, Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Ömer Demirbilek, açılış konuşması yaptı. Demirbilek konuşmasında, Türkiye’de afetlerin çok sık yaşandığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Ülke çapında bakıldığında en çok görülen afetler yüzde 34 ve yüzde 33 ile sel ve depremlerdir. Tabii sel ve depremler arasında oranlar her ne kadar yakın gözükse de depremler, sele göre çok daha ölümcüldür. Ülke çapında 2000-2018 yılları arasındaki en ölümcül afet olayı, Ekim 2011’de Van, Bitlis ve Hakkari illerinde 604 kişinin hayatını kaybettiği deprem olmuştur" diye konuştu.

2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından “Afet Eğitim Yılı” ilan edildiğini belirten Demirbilek, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2021 yılında 33 milyondan fazla kişiye afet farkındalık eğitimi vermiştir. Ancak ilimizde yaşanan afetler nedeniyle ilimiz bu eğitimi alan birey sayısı olan 14 bin kişi ile Türkiye’de son sıralarda yer almaktadır. Bundan dolayı da burada olan herkese, çevresini bu konuda bilinçlendirerek ve bu eğitimleri aldırmaları hususunda görev düşmektedir.”

Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal ise 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” olması sebebiyle farkındalık eğitimlerinin düzenlendiğini belirterek, eğitim alan herkesin çevresine bu farkındalık bilincini oluşturması gerektiğini, bunu kendilerine görev bilmeleri gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından AFAD eğitmeni Muammer Duroğlu tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, ülkede afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikeler, konut kiralarken ve satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar, evin içindeki risklerin belirlenmesi, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bilgiler verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere, içinde 22 parçadan oluşan arama-kurtarma ekipmanlarının bulunduğu arama kurtarma aracı tanıtıldı.