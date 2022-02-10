Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde yaşayan Sinoplu nüfusu 710 bin 447 olarak açıklandı. Buna göre İstanbul’da yaşayan Sinoplular, Sinop ili nüfusunun iki katını geçti.

Nüfusu Sinop’a kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettiklerine dair Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul’da yaşayan Sinoplu sayısı 374 bin 903 olarak açıklandı. Nüfusu 182 bin 639 olan kent nüfusunun iki katının üzerinde.

Sinopluların nüfusa kayıtlı oldukları il dışında en çok ikamet ettikleri birinci il İstanbul 374 bin 903, ikinci 27 bin 808 ile Tekirdağ, üçüncü 25 bin 428 ile Kocaeli, dördüncü 24 bin 509 ile Ankara ve beşinci 7 bin 674 ile Samsun oldu. Sinoplu sayısı en az bulunan il sıralaması ise Kilis’te 45, Tunceli’de 64, Ardahan’da 66, Iğdır’da 74 ve Siirt’te 82 olarak bildirildi.