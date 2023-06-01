Türkeli’yi sel afetlerinden korumak için kritik noktada önlemler alınıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde, önceki yıllarda şiddetli yağmur sularının etkisi ile taşkın yaşanan Düzler-Güverkit deresinde ihtiyaç duyulan menfez çalışmaları yakın zamanda başlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Samsun Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban, DSİ Sinop Şube Müdürü Muammer Adanur ve teknik ekipler, şiddetli yağmur sularının etkisi ile taşkın yaşanan Düzler-Güverkit deresine yapılacak olan menfez çalışmaları için inceleme yapmak üzere ilçeye geldiler.

Yapılacak olan menfez çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yağmur sularının da ilçe içine taşması engellenmiş olacak. Ayrıca menfez çalışmalarının ardından 2021 Ağustos ayında meydana gelen sel afetinde yıkılan köprü yerine yapılan Türkeli Yılanlık Köprüsü de vatandaşların hizmetine açılacak.

İnceleme çalışmalarına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin de ve eşlik etti.