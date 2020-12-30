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Türkeli’ye yeni cenaze nakil aracı
Sinop Türkeli Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.
SİNOP 30.12.2020, 15:32
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Sinop Türkeli Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in girişimleri, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun’un destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) Fatma Şahin’in talimatlarıyla; Türkeli Belediyesi araç filosuna ilçedeki hizmetler için elzem bir araç olan cenaze nakil aracı kazandırıldı.Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yeni aracın belediyeye kazandırılmasında büyük emeği geçen başta TBB Başkanı Fatma Şahin’e, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’e, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun’a ve AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım’a teşekkür etti.
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