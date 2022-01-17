Türkeli’ye tekstil atölyesi

Türkeli ilçesinde üretime ve istihdama büyük katkı sağlayacak olan 200 işçi kapasiteli tekstil atölyesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ödeneği çıkarıldı.

Yaklaşık 1 yıldır yapımı ve çelik konstrüksiyonlu proje çalışmaları devam eden, üretime ve ilçemizde istihdama büyük katkı sağlayacak olan 200 işçi kapasiteli tekstil atölyesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ödeneğinin çıkarıldığı bildirildi.

İhale sürecinin başlatılarak, yapımının en kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçmesi için, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç’in de katılımı ile, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Veysel Şahin ile protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Bu projenin ödeneğinin çıkartılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş’e, Sinop Valimiz Erol Karaömeroğlu’na, AK Parti İl Başkanımız Uğur Giresun’a, AK Parti İlçe Başkanımız Turan Yıldırım’a, İl Genel Meclis Üyelerine, Belediye Meclis Üyelerine ve emeği geçen teknik personelimize teşekkür ederim" dedi.