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Türkeli’ye atanan 2 uzman doktor görevine başladı

Sinop’un Türkeli Devlet Hastanesine atanan 2 uzman doktor hasta kabulüne başladı.

SİNOP 13.06.2022, 15:01
Türkeli’ye atanan 2 uzman doktor görevine başladı

Sinop’un Türkeli Devlet Hastanesine atanan 2 uzman doktor hasta kabulüne başladı.

Türkeli Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Muhammet Taha Demirci ve Aile Hekimliği Uzmanı Kübra Çelen, yeni görevlerine başladılar.

İki uzman doktor atamasının ardından Türkeli Devlet Hastanesinde, 1 dahiliye, 1 çocuk hastalıkları, 1 aile hekimliği, 2 diş tabibi ve 11 pratisyen hekim görev yapıyor.

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