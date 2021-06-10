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Türkeli’ye araç takviyesi

Türkeli Belediyesi, araç filosuna iki yeni araç ekledi.

SİNOP 10.06.2021, 16:18
Türkeli’ye araç takviyesi

Türkeli Belediyesi, araç filosuna iki yeni araç ekledi.

Belediyenin öz kaynakları ile temin edilen, ilçenin çöp toplayıcılığı ile lojistik faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaçları karşılayacak 1 adet çöp taksi ile 1 adet kamyonet için tören düzenlendi. Belediye İtfaiye Amirliği önünde düzenlenen törene, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, personeller ve vatandaşlar katıldı.

İlçedeki çöplerin toplanmasında kullanılacak olan 2021 model fabrika çıkışlı Hyundai marka Çöp Taksi ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan Mitsubishi marka kamyonet olmak üzere 2 adet araç için kurban kesildi ve dua edildi.
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