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Türkeli’nin üç mahallesinin karantinası sona erdi
TÜRKELİ'NİN ÜÇ MAHALLESİNİN KARANTİNASI SONA ERDİ SİNOP TÜRKELİ'DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÜÇ MAHALLEDE UYGULANAN KARANTİNA KALDIRILDI.
SİNOP 08.09.2020, 00:36
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Sinop Türkeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında üç mahallede uygulanan karantina kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Türkeli’nin Akçabük köyüne bağlı Demirci, Aşağı Marbel ve Merkez Mahallelerinde hıfzıssıhha kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması, 7 Eylül gecesi itibariyle kaldırıldı.
Bilindiği üzere, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu mahalleler için karar alınarak, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59 itibariyle ikinci emre kadar süresiz karantina uygulaması başlatılmıştı.
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