Türkeli’nin 35 yıllık içme suyu hatları yenileniyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde 35 yıllık içme suyu hatları sil baştan yenileniyor. Proje kapsamında, ilçenin yağmur suyu ve kısmi kanalizasyon hatları da yenilenecek.

Türkeli Belediyesi tarafından, ilçe ve bölge tarihinin en büyük projelerinden biri olan içme suyu, yağmur suyu ve kısmi kanalizasyon hattı yenileme projesinin hayata geçirilebilmesi için yüklenici firmaya yer tahsisi yapılarak, projenin yapım işine dualarla başlandı. Programda konuşan Belediye Başkanı Veysel Şahin , “İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kısmi Kanalizasyon Projelerimiz ile inşallah Türkeli halkımızın yıllardır özlediği, ihtiyacı olan sorunları kökten çözeceğiz. Geçmiş yıllardaki yaşanan sorunların gelecekte de yaşanmaması adına bu büyük projemize bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz" dedi.

“Bu projeler gelecek nesiller için yapılan projelerdir”

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptığı konuşmada, “Hem ilçe siyasi temsilcilerimizin, hem de belediyemizin yoğun çabasıyla bu büyük projeyi ilçemize kazandırmış bulunuyoruz. Gerçekten yer altı projeleri nankör projelerdir, yapar üstünü kapatırsınız. Hiç bir belediye bu projeleri yapmayı kolay kolay göze almaz. Çünkü bunlar gelecek seçim için değil, gelecek nesil için yapılan projelerdir. Ben belediyemizi aldığı bu riskli karar için tebrik ediyorum. 10 ay sürecek bir çalışmamız var. Yerin altında bulunan ilçemizin tüm sınırlarında bu çalışmalar devam edecek. Bu yatırımın ilçemizde hayırlara vesile olmasını diliyorum. En kısa sürede inşallah her evin musluğundan temiz suyun akmasını ve gider sorununun ilçemizde sona ermesini diliyor, yüklenici firmamıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programda kurban kesilerek, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü’nün yaptığı dua ile projenin çalışmalarına başlandı.