Türkeli’den İran’a kereste ihracatı

Sinop’un Türkeli ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri şirketi, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge)” kapsamında işbirliğinde bulundukları İranlı şirkete kereste ihraç ediyor. Hedef, yıllık 2,5 milyon liralık kereste ihraç etmek.

Türkeli ilçesinde 1956 yılından bu yana faaliyetini sürdüren orman ürünleri şirketi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) desteklenen, Sinop Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge)” Projesi kapsamında, Türkeli’ye gelen İranlı iş adamları Mohammad Reza Barati ve Hamid Şeykzeynedini ile iş birliğinde bulundular.

İlk etapta 9 ay önce 1 tır kereste malzemesi gönderdiklerini belirten şirket müdürü Halil Atılgan, “Kerestelerin kalitesine bakıldı. Sonrasında ise sürekli iş yapılması için işbirliği yaptık. Aylık 120 metreküplük 3 tır malzeme gönderiyoruz. Hedefimiz, yıllık 2,5 milyon liralık ihracat gerçekleştirmek” dedi.

Projenin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Atılgan, “Sinop Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salim Akbaş’a, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Sinop İl Koordinatörü Halil İbrahim Kırlı’ya ve Sinop eski İl Koordinatörü Berkol Alevli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.