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Türkeli’den Azerbaycan’a bayraklı destek
TÜRKELİ BELEDİYESİ'NDEN AZERBAYCAN'A BAYRAKLI DESTEK TÜRKELİ BELEDİYESİ, AZERBAYCAN'IN DAĞLIK KARABAĞ'DA ERMENİSTAN İŞGALİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARINI KURTARMAK İÇİN BAŞLATTIĞI OPERASYONA DESTEK VERMEK AMACIYLA BELEDİYE HİZMET BİNASINA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASTI.
SİNOP 07.10.2020, 10:45
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Türkeli Belediyesi, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla belediye hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.
Türkeli Belediyesi, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki işgali sona erdirmek için başlattığı operasyona Azerbaycan bayrağı asarak destek verdi. Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı operasyona destek amacıyla Türkeli Belediyesi hizmet binasına 6 metre boyunda dev Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
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