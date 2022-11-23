Türkeli’de yeni hükümet konağı inşasına başlanıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağı binası inşaatına başlanıyor.

31 Ekim tarihinde ihalesi yapılan yeni hükümet konağı binası inşaatı için önümüzdeki hafta yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal ve Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz’ı ziyaret ederek, yeni yapılacak hükümet konağı alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yeni hükümet konağı binasının ihalesi yapılarak, sözleşmeleri imzalandı. Yer tesliminin yapılmasından sonra en kısa sürede temel atılarak, yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede yapımı tamamlanacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.