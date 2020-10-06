Türkeli’de yasa dışı silah satan bir kişi yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yasa dışı silah sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçenin Tümerkan Mahallesi’nden bir şahsın İstanbul’dan Türkeli’de satmak amacıyla silah ve mühimmat getireceği tespit edilmesi üzerine, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 31 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.