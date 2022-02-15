Türkeli’de yaralı baykuş köpek saldırılarından kurtarıldı

Sinop’un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan bekçiler tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı baykuş koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaşar Topçu Caddesi Gaffar Okkan Sokağı’nda Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, devriye esnasında köpeklerin bir yaralı baykuşa saldırdığını gördü.

Köpekleri uzaklaştıran ekipler, baykuşun kanadından yaralandığını ve bu nedenle uçamadığını fark etti. Yaralı baykuş, tedavi sürecine başlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verildi.

Ekipler tarafından Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilecek olan yaralı baykuşun tedavi sürecine başlanacak.