Türkeli’de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sinop’un Türkeli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

İlçede sokaklarda yaşayan hayvanların sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde olumsuz etkilenmemesi adına Türkeli Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkeli Belediyesi ekipleri, dostlarımız olan sokak hayvanlarına gıda ve su verdiler.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi de hayvanların fiziksel muayenesini yaptı.