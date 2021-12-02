Türkeli’de salep fidesi ve yonca tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi" kapsamında, Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos’ta yaşanan doğal afet sonrası zarar gören çiftçilere, salep fidesi ve yonca tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi" kapsamında, Türkeli ilçesinde salep fidesi ve yonca tohumu dağıtımı gerçekleşti.

Dağıtıma İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Tarım Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İlçe Tarım Müdürü Ufuk Deveci, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, teknik personel ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptığı konuşmada, çiftçimizin her daim yanında olduğunu belirterek, bol mahsul alacakları bir yıl olmasını temenni etti.

Selde yem bitkisi ekim alanı zarar gören 43 çiftçiye bin 500 kg yonca tohumu, selden önce salep dikmiş ve salep dikim alanı zarar gören 3 çiftçiye ise 19 bin salep fidesinin dağıtımı gerçekleşti.